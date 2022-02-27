Оставил ее ОДНУ на реке, а ОНА сожгла ПАЛАТКУ / Эта снасть косит рыбу / Рыбалка в палатке

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друзья всем привет. вот и очередной раз мы выбрались на рыбалку. рыбалка в основном была в палатке. так же вы увидите в ролике проверку продольников с очень хорошим уловом. как говорится эта снасть косит рыбу. на этой рыбалке мне нужно было отлучится на час по делам. оставил ее одну на реке. а когда я вернулся она уже спалила палатку. конечно немного расстроился. но назад уже ничего не вернуть. а что нам удалось поймать на этой рыбалке вы увидите в ролике.

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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