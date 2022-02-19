Как заточить полукруглые ножи ледобура / Универсальная точилка для ножей Ganzo
Точилка для ножей Ganzo Razor Pro
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друзья в сем привет. в этом видео по вашим просьбам я хотел рассказать как заточить ножи ледобура. многих интересовал вопрос как заточить полукруглые или сферические ножи от ледобура. как вы видите особых проблем с заточкой данных ножей просто нету. так же на точилке Ganzo вы можете заточить любые ножи. всем спасибо за внимание. а я желаю чтобы в вашем доме были всегда острые ножи. и теперь вы знаете как заточить ножи ледобура)))
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