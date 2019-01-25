Рыбалка в тайге / Таежная рыбалка в глухозимье / Рыбалка на хариуса

Друзья всем доброго времени суток. сегодня, а точнее 25.01.19 мы со Светланой выезжали на рыбалку на таежный ручей и пытались поймать хариуса. Ну а как прошла сама рыбалка смотрите в видео. немного но хариуса был поймано. Хоть на дворе и глухозимье но мы все равно пытаемся сделать контент. с каждым роликом рыбы будет все больше так как дело с каждым днем движется к весне.

Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку.

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Всем приятного просмотра.

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