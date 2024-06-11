Служу России!

Репетиции, волнение, подготовка парадной формы – судебные приставы давно не проводили торжественные мероприятия на виду у горожан.

Повод – приятный. В канун Дня России ряды сотрудников органов принудительного исполнения пополнили пять человек. У Вечного огня, в присутствии старших товарищей, членов Общественного совета при Управлении, приглашенных они присягнули на верность народу России и Закону, торжественно поклялись дорожить профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

– В тексте присяги, который произнесли новые сотрудники службы, отражена суть нашей профессии – защита прав граждан, интересов общества и государства, – отметил главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин. – Символично, что наполненная глубоким смыслом церемония проходит в памятном месте и в канун государственного праздника.

По мнению руководителя Управления, День России – повод задуматься о вкладе каждого в благополучие и процветание Отечества. Тем, чей профессиональный вклад наиболее заметен, были вручены ведомственные награды.

Праздник служения России получился семейным: в рядах зрителей были супруги сотрудников, их дети и даже внуки, которые первыми поздравили родных людей со знаменательным событием.