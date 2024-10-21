Приставы доставили больную туберкулезом интинку на лечение в Печору

Интинка 1980 г. р. заболела открытой формой туберкулеза, но чувствовала себя хорошо, поэтому добровольно лечиться не хотела.

Чтобы обезопасить окружающих и заставить носителя заразной инфекции заняться своим здоровьем, прокурор города вышел в суд. В Отделение судебных приставов по Инте был предъявлен исполнительный лист о принудительной госпитализации больной в противотуберкулезный диспансер.

Для исполнения решения суда приставам пришлось объявить должницу в розыск, сидеть в засаде у дома. Упорство сотрудников органов принудительного исполнения дало результат: гражданка была доставлена к фтизиатру, который немедленно направил пациентку на анализы.

Через несколько часов интинка и приставы, используя необходимые средства индивидуальной защиты, уже ехали поездом в Печору, где с вокзала карета скорой помощи привезла их в диспансер.

По сведениям судебного пристава-исполнителя, гражданка добросовестно выполняет все предписания врачей и настроена на выздоровление.