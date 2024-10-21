Новости читателей

Приставы доставили больную туберкулезом интинку на лечение в Печору

ОтНовости Читателей

Окт 21, 2024

Интинка 1980 г. р. заболела открытой формой туберкулеза, но чувствовала себя хорошо, поэтому добровольно лечиться не хотела.

Чтобы обезопасить окружающих и заставить носителя заразной инфекции заняться своим здоровьем, прокурор города вышел в суд. В Отделение судебных приставов по Инте был предъявлен исполнительный лист о принудительной госпитализации больной в противотуберкулезный диспансер.

Для исполнения решения суда приставам пришлось объявить должницу в розыск, сидеть в засаде у дома. Упорство сотрудников органов принудительного исполнения дало результат: гражданка была доставлена к фтизиатру, который немедленно направил пациентку на анализы.

Через несколько часов интинка и приставы, используя необходимые средства индивидуальной защиты, уже ехали поездом в Печору, где с вокзала карета скорой помощи привезла их в диспансер.

По сведениям судебного пристава-исполнителя, гражданка добросовестно выполняет все предписания врачей и настроена на выздоровление.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Участник СВО из Ижемского района погасил долг по алиментам

Окт 14, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Ни одно сообщение о коррупции не останется без внимания!

Окт 10, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Не пущу!

Окт 9, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Приставы доставили больную туберкулезом интинку на лечение в Печору

Окт 21, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Баскетбольный клуб НИКА

😈

Окт 21, 2024 НИКА 0 Comments
Баскетбольный клуб НИКА

23 октября в 19.30 😈

Окт 20, 2024 НИКА 0 Comments
Здоров 11

Разговор с доктором: Рак молочной железы. Профилактика, диагностика, лечение

Окт 20, 2024 Министерство спорта 0 Comments