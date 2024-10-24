5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 22.10.2024.

От5 канал Инта

Окт 24, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:51 Умерла старожил Приполярья Елена Сорвачёва
04:08 Любовь Ткачук отметила 95-летний юбилей
08:50 Рост внебольничной пневмонии
10:12 Конкурс «Семья – богатство Коми края»
14:17 Прямая линия с участием специалистов Движения Первых
25:15 Подготовка к выставке «Мастер года-2024»
27:23 Интинские спортсмены выезжают на «Заполярные игры»

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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