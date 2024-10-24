Информационная программа “Новости” от 22.10.2024.

От





00:00 Выпуск

00:51 Умерла старожил Приполярья Елена Сорвачёва

04:08 Любовь Ткачук отметила 95-летний юбилей

08:50 Рост внебольничной пневмонии

10:12 Конкурс «Семья – богатство Коми края»

14:17 Прямая линия с участием специалистов Движения Первых

25:15 Подготовка к выставке «Мастер года-2024»

27:23 Интинские спортсмены выезжают на «Заполярные игры»

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO