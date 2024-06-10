Счастливого пути!

Младший судебный пристав по ОУПДС Андрей Сазонов, пожалуй, впервые видел начальников отделов аппарата Управления всех сразу.

Между тем, руководящий состав собрался в кабинете главного судебного пристава Коми Дмитрия Кручинкина ради него – коллеги, который решил продолжить службу в Главном управлении ФССП России по Запорожской области.

27-летний уроженец северной республики сам вызвался, как он говорит, поднимать службу на новых территориях.

Опыт у сотрудника есть: за четыре года работы в Отделении судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара Андрей освоил все направления деятельности пристава, обеспечивающего установленный порядок деятельности судов, и был на хорошем счету.

Ответственный, коммуникабельный, доброжелательный, игрок футбольной команды – провожающие не сомневаются, что новый коллектив по достоинству оценит новобранца. Тем не менее, главный судебный пристав и его заместители просили без стеснения обращаться за содействием, если таковое потребуется.

Напутствуя завтрашнего запорожца, руководитель Управления пожелал сержанту внутренней службы с честью исполнять профессиональный долг и расти по службе – тем более, что перед добровольцами в ФССП России открываются большие перспективы.