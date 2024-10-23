Новости читателей

Покупатель автомобиля в Коми оплатил чужие долги

ОтНовости Читателей

Окт 23, 2024

Налоги, кредит, штрафы ГАИ плюс исполнительский сбор – сумма, подлежащая взысканию с жителя Сосногорска, превысила 100 тыс. рублей.

Должник не просто уклонялся от уплаты долгов. Зная, что в отношении его автомобилей пристав вынесла запрет на регистрационные действия, он продал один из них без официального оформления.

Последствия такой сделки покупатель Audi Q8 из другого региона ощутил на себе в полной мере. Все его попытки обжаловать постановление пристава ничем не закончились: стать законным владельцем иномарки он не мог.

Чтобы запрет на регистрационные действия был снят, покупатель полностью оплатил задолженность продавца. В ОСП по Сосногорску фактическим исполнением окончено девять исполнительных производств.

Покупатели, будьте предусмотрительны! Перед крупной покупкой удостоверьтесь, что в Банке данных исполнительных производств https://fssp.gov.ru/iss/ip/ не значится фамилия продавца.

Если у продавца есть долги, высока вероятность, что судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия с имуществом или оно арестовано.

От Новости Читателей

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