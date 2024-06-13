Новости читателей

Приставы Коми напоминают об антикоррупционном телефоне доверия

ОтНовости Читателей

Июн 13, 2024

Управление ФССП России по Республике Коми просит граждан сообщать по круглосуточному телефону доверия 8 (8212) 22 96 44 о противоправных действиях должностных лиц службы, о нарушении прав взыскателей и должников о проблемах, связанных с работой отделений судебных приставов в городах и районах.

Конфиденциальность гарантирована. Ни одно сообщение не останется без внимания!

Все сообщения тщательно изучаются на предмет выявления признаков коррупционных правонарушений со стороны сотрудников Управления, все заявители получают ответы.

Работа телефона доверия направлена на защиту законных прав и интересов граждан и юридических лиц. Важна любая информация, которая поможет пресечь преступления коррупционной направленности и восстановить нарушенные права заявителя.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Служу России!

Июн 11, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Счастливого пути!

Июн 10, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

В Сыктывкаре иномарка должников доставлена на спецстоянку

Июн 7, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Приставы Коми напоминают об антикоррупционном телефоне доверия

Июн 13, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Студия 11. 13.06.2024

Июн 13, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Корасьӧмсянь кӧлысь бӧрын нуӧдан обрядъясӧдз

Июн 13, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Ичӧтик артистъяс, кодъяслӧн эм ыджыд кӧсйӧм

Июн 13, 2024 Юрган 0 Comments