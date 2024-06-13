Приставы Коми напоминают об антикоррупционном телефоне доверия

Управление ФССП России по Республике Коми просит граждан сообщать по круглосуточному телефону доверия 8 (8212) 22 96 44 о противоправных действиях должностных лиц службы, о нарушении прав взыскателей и должников о проблемах, связанных с работой отделений судебных приставов в городах и районах.

Конфиденциальность гарантирована. Ни одно сообщение не останется без внимания!

Все сообщения тщательно изучаются на предмет выявления признаков коррупционных правонарушений со стороны сотрудников Управления, все заявители получают ответы.

Работа телефона доверия направлена на защиту законных прав и интересов граждан и юридических лиц. Важна любая информация, которая поможет пресечь преступления коррупционной направленности и восстановить нарушенные права заявителя.