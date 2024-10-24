Не давайте мошенникам ни единого шанса!

УФССП России по Республике Коми рекомендует получать информацию о задолженности с помощью официальных источников. Это общедоступный Банк данных исполнительных производств и Личный кабинет на портале Госуслуг.

В поисках ответа на сторонних сайтах, через подставные фирмы и компании, вы рискуете понести дополнительные расходы или стать жертвой мошенников.

Известны факты рассылки по электронной почте мошеннических писем с использованием символики ФССП России. В них сообщается о якобы имеющейся у гражданина задолженности. К такому письму прилагаются подозрительные ссылки, файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов.

Важно помнить, что судебные приставы Коми не рассылают процессуальных документов по электронной почте.

Обращаем внимание на безопасный порядок перевода средств для оплаты задолженности по исполнительным производствам. Возмещать долги рекомендуется через портал Госуслуг или в банках по квитанциям, скачанным с официального сайта УФССП России по Республике Коми.

Расширенные сведения о ходе исполнительного производства также доступны в любое время на портале Госуслуг.

Здесь же можно подать в электронном виде заявления, ходатайства, жалобы и обращения, получать извещения и процессуальные решения, вынесенные судебным приставом-исполнителем.