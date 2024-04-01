Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.04.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Апр 1, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:58 – СТАРТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
В администрации муниципалитета прошло первое заседание Общественной палаты Сосногорского района. Этот совещательный орган пришёл на смену Общественному совету. 
02:34 – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сосногорский Центр занятости населения приглашает жителей повысить квалификацию либо получить новую профессию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
04:07 – ГОРЕ-КОМПАНИЯ
Прокуратурой города Сосногорска выявлены факты ненадлежащего управления многоквартирными домами  организацией «Прикамье-Сервис». 
05:25 – СУБСИДИИ НА ЖКУ
Центр социальной защиты населения информирует граждан об изменении условий предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такую поддержку могут получит граждане республики Коми, если доля расходов на ЖКУ превышает 22% от семейного бюджета. 
09:42 – СОЦПЕНСИЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ
Социальные пенсии с 1 апреля увеличены на 7,5%. Об этом сообщает Социальный Фонд России. Средний размер соцпенсии теперь составляет 13,5 тыс. руб. Индексация проходит автоматически и не требует обращения в ведомство.

От Вести Тимана Сосногорск

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