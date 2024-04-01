✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:58 – СТАРТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

В администрации муниципалитета прошло первое заседание Общественной палаты Сосногорского района. Этот совещательный орган пришёл на смену Общественному совету.

02:34 – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Сосногорский Центр занятости населения приглашает жителей повысить квалификацию либо получить новую профессию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

04:07 – ГОРЕ-КОМПАНИЯ

Прокуратурой города Сосногорска выявлены факты ненадлежащего управления многоквартирными домами организацией «Прикамье-Сервис».

05:25 – СУБСИДИИ НА ЖКУ

Центр социальной защиты населения информирует граждан об изменении условий предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такую поддержку могут получит граждане республики Коми, если доля расходов на ЖКУ превышает 22% от семейного бюджета.

09:42 – СОЦПЕНСИЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ

Социальные пенсии с 1 апреля увеличены на 7,5%. Об этом сообщает Социальный Фонд России. Средний размер соцпенсии теперь составляет 13,5 тыс. руб. Индексация проходит автоматически и не требует обращения в ведомство.