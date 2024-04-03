✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.04.2024





00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:58 – СВОДКА ОГИБДД

В районной администрации прошло первое в этом году заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В ходе комиссии прозвучала сводка по дорожно-транспортным происшествиям за 2023 год.

03:28 – КОМИССИЯ ПО БДД

На заседании комиссии обсудили вопросы, касающиеся установки и демонтажа дорожных знаков, обустройства пешеходных переходов и тротуаров, внесение изменений в проект организации дорожного движения.

06:04 – ЗНАЙ НАШИХ!

Студенты Сосногорского технологического техникума представили наш район на региональных этапах Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий.

09:31 – ВЕРБОВКА В СЕТИ

В социальных сетях и мессенджерах провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям. В группе риска – подростки и молодежь.

11:05 – МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Сосногорском районе стартовал традиционный благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы». Все желающие могут поддержать представителей старшего поколения в честь одного из главных российских праздников – Дня Победы.

12:27 – УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ СООБЩАЕТ

Управление ЖКХ администрации Сосногорского района сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами