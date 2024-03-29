Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.03.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Мар 29, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
01:00 – БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
В Сосногорске прошли профилактические мероприятия «Дети и дорога». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения и народными дружинниками выходили на улицы, чтобы рассказать сосногорцам о правилах безопасности на дорогах. 
03:56 – КОНТЕЙНЕРЫ – НЕ СВАЛКА!
На этой неделе на контейнерной площадке по улице 40 лет Коми в Сосногорске был оставлен строительный мусор. Ситуация повторяется не первый раз, Управление ЖКХ регулярно оповещает жителей, что такие отходы должны вывозиться самостоятельно за свой счёт. Однако многие либо не знают этих правил, либо игнорируют их.
06:25 – В МУЗЕЙ НА КАНИКУЛАХ 
В период весенних каникул на базе сосногорских школ действуют детские оздоровительные лагеря. Там ребята могут провести свободное время весело и полезно. Школьники из ДОЛ «Созвучие» городской Гимназии побывали в историко-краеведческом музее. 
09:04 – ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
Центр Социальной защиты г.Сосногорска информируют население об изменении условий услуги льготного проезда на муниципальном транспорте. Теперь на некоторых маршрутах вместо привычных отрывных талонов нужно будет использовать социальную карту или же подключать услугу к своей банковской.

От Вести Тимана Сосногорск

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