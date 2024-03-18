Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.03.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Мар 18, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:48 – ВЫБОР СДЕЛАН! 
С 15 по 17 марта в России проходили президентские выборы. Это всегда событие исключительной важности, но в этом году народное волеизъявление обязательно войдет в историю. 
06:20 – КРЫМ — ЭТО РОССИЯ!
Сегодня исполняется 10 лет историческому событию исключительной важности. В этот день, после Референдума, Крым вошел в состав России. 
08:38 – ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Сосногорцы проводили зиму и встретили весну. В воскресенье на площади Гагарина прошли народные гулянья «Эх, Масленица хороша! Широка её душа», посвящённые окончанию Сырной седмицы.

От Вести Тимана Сосногорск

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