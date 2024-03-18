✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.03.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:48 – ВЫБОР СДЕЛАН!

С 15 по 17 марта в России проходили президентские выборы. Это всегда событие исключительной важности, но в этом году народное волеизъявление обязательно войдет в историю.

06:20 – КРЫМ — ЭТО РОССИЯ!

Сегодня исполняется 10 лет историческому событию исключительной важности. В этот день, после Референдума, Крым вошел в состав России.

08:38 – ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Сосногорцы проводили зиму и встретили весну. В воскресенье на площади Гагарина прошли народные гулянья «Эх, Масленица хороша! Широка её душа», посвящённые окончанию Сырной седмицы.