✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.03.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Сегодня в России стартовали президентские выборы, которым суждено стать одними из самых важных за всю историю. Отдают голоса за кандидатов и жители Сосногорского района

06:53 – ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ

В администрации состоялась встреча предпринимателей Сосногорского района с министром сельского хозяйства Республики Коми Ильдаром Андарьяновым.

10:49 – ЖИВАЯ КЛАССИКА

В Доме культуры «Горизонт» прошёл муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Его главная задача – повысить интерес школьников к чтению.