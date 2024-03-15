✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.03.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Сегодня в России стартовали президентские выборы, которым суждено стать одними из самых важных за всю историю. Отдают голоса за кандидатов и жители Сосногорского района
06:53 – ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
В администрации состоялась встреча предпринимателей Сосногорского района с министром сельского хозяйства Республики Коми Ильдаром Андарьяновым.
10:49 – ЖИВАЯ КЛАССИКА
В Доме культуры «Горизонт» прошёл муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Его главная задача – повысить интерес школьников к чтению.