✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.03.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:25 – ПРОЩАНИЕ С ГЕРОЕМ
Вчера в поселке Нижний Одес простились с Сергеем Тимофеевым – позывной «Цыган». В зону спецоперации был призван по мобилизации в октябре 22-го, служил командиром взвода, погиб, прикрывая своих товарищей.
03:23 – МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
12 марта Владимир Уйба дал старт республиканскому благотворительному марафону «Мы – наследники Великой Победы». Марафон организован республиканским Советом ветеранов. Его цель – оказать адресную помощь одиноким, нуждающимся ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
05:00 – БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Школьники района скоро отправятся на весенние каникулы. Однако в это беззаботное время они не должны оставаться без родительского контроля. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних призывают родителей уделять должное внимание досугу своих детей.
07:11 – ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ ДА ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!
В Городской детской библиотеке, филиал №2, прошло мероприятие для младших школьников, посвящённое масленичной неделе. Ребята отгадывали загадки и участвовали в весёлых конкурсах. Как встречают весну, узнала и наша съёмочная группа.
09:18 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Важное событие этого года – выборы президента Российской Федерации – состоится уже на этой неделе. С 15 по 17 марта жители района смогут отдать свой голос за будущее нашей страны.
11:19 – ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ ГОРОДА
В эти же дни стартует голосование за общественные территории по проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году горожане смогут отдать свой голос за один из вариантов преображения Аллея Славы.