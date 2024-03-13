✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.03.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:25 – ПРОЩАНИЕ С ГЕРОЕМ

Вчера в поселке Нижний Одес простились с Сергеем Тимофеевым – позывной «Цыган». В зону спецоперации был призван по мобилизации в октябре 22-го, служил командиром взвода, погиб, прикрывая своих товарищей.

03:23 – МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

12 марта Владимир Уйба дал старт республиканскому благотворительному марафону «Мы – наследники Великой Победы». Марафон организован республиканским Советом ветеранов. Его цель – оказать адресную помощь одиноким, нуждающимся ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

05:00 – БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Школьники района скоро отправятся на весенние каникулы. Однако в это беззаботное время они не должны оставаться без родительского контроля. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних призывают родителей уделять должное внимание досугу своих детей.

07:11 – ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ ДА ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!

В Городской детской библиотеке, филиал №2, прошло мероприятие для младших школьников, посвящённое масленичной неделе. Ребята отгадывали загадки и участвовали в весёлых конкурсах. Как встречают весну, узнала и наша съёмочная группа.

09:18 – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Важное событие этого года – выборы президента Российской Федерации – состоится уже на этой неделе. С 15 по 17 марта жители района смогут отдать свой голос за будущее нашей страны.

11:19 – ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ ГОРОДА

В эти же дни стартует голосование за общественные территории по проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году горожане смогут отдать свой голос за один из вариантов преображения Аллея Славы.