Приставы Коми – чемпионы

Команда УФССП России по Республике Коми впервые выиграла турнир КФК органов безопасности и правопорядка по мини-футболу на снегу.

В турнире, который организовали в Сыктывкаре Федерация футбола Республики Коми и региональное отделение общества «Динамо», приняли участие восемь сборных. Судебные приставы встретились на поле с пятью.

Первый матч в подгруппе – с принципиальными соперниками: росгвардейцы только раз согласились на ничью, обычно они лидировали. Но не в этот раз! Счет 5:3 окрылил нашу команду.

Второй день турнира принес приставам две победы: счет в матче с дружиной УФСИН 4:1, игра со спасателями завершилась с результатом 3:1.

Победная серия продолжилась в полуфинале. Команда войсковой части не смогла забить в ворота приставов ни одного мяча – 7:0.

К финалу жаркие схватки и плюс на градуснике растопили снег на площадке Спортивной школы по футболу.

В главном матче турнира команда МВД – действующий обладатель трофея – к перерыву вела 1:0, но во втором тайме приставам удалось отыграться и вырваться вперед – 2:1!

Команда УФССП России по Республике Коми, которая состоит, в основном, из судебных приставов по ОУПДС из Сыктывкара, Корткеросского и Койгородского районов, усиливается, наращивает мастерство.

Один из новичков сборной Управления – Эдуард Осипов – отмечен в числе лучших игроков турнира.