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Приставы приглашают юных правозащитников Коми на конкурс

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Фев 22, 2024

Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский детский центр «Орлёнок» объявляют конкурс на участие в тематической смене «Юные правозащитники».

К участию в конкурсе приглашаются подростки 11 – 16 лет, интересующиеся историей права, становления государства и его институтов, изучающие правоведение, занимающие социально активную жизненную позицию.

Шестая тематическая смена «Юные правозащитники» пройдет с 31 мая по 20 июня 2024 года в лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края.

Для участия в конкурсе юным правозащитникам необходимо подготовить реферат на одну из заданных тем в соответствии с возрастом участника.

Предлагаемые темы для конкурсного реферата:

1 возрастная группа (11 – 13 лет):

1. Доблесть и честь русского воинства: истории героического прошлого на примере краеведческого материала.

2. Войска национальной гвардии России: примеры героизма в наши дни.

3. Традиции Федеральной службы судебных приставов – традиции моей семьи.

2 возрастная группа (13 – 15 лет):

1. Федеральная служба судебных приставов на защите прав семьи.

2. Донорское движение в Федеральной службе судебных приставов.

3. Вклад войск НКВД в истории Великой Отечественной войны, к 80-летию Ленинградской битвы.

3 возрастная группа (15 – 16 лет):

1. Социальный аспект в работе судебного пристава-исполнителя.

2. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Проблемы защиты прав граждан, пострадавших от деятельности лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности.

Порядок участия и сроки проведения конкурса размещены на официальных сайтах Федеральной службы судебных приставов: https://fssp.gov.ru/about/public_social/vserossijjskie_konkursy_i_festivali/public_social_up и Всероссийского детского центра «Орленок»: https://center-orlyonok.ru/RU/Content/KonkursPage.

Победители получат бесплатную путевку для участия в увлекательной летней смене легендарного детского центра на берегу Черного моря.

От Новости Читателей

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