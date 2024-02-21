Печорец выплатил долг по алиментам после ареста гаража

Печорец отбывает наказание в колонии строго режима за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и регулярно перечисляет сыну скромные алименты из заработной платы.

Из-за пауз в выплатах образовалась задолженность в размере 80 тыс. рублей – из дохода осужденного быстро ее не погасить.

Судебный пристав ОСП по г. Печоре установила, что в собственности должника есть гараж, и арестовала его.

Когда арестованное имущество уже было оценено уполномоченной организацией и передано на реализацию, должник с помощью родственников внес на депозит службы необходимую сумму.

Алименты направлены взыскателю, имущество отозвано с торгов, пристав контролирует регулярность текущих выплат.