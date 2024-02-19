Посетители судов Коми берут с собой лишние предметы

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, вооруженные огнестрельным оружием, экипированные специальными средствами и средствами бронезащиты, выполняют специальные задачи по обеспечению безопасности зданий судов, судей и должностных лиц структурных подразделений УФССП России по Республике Коми.

В 2023 году судебные приставы по ОУПДС в Коми обеспечили охраной 24 здания, помещения федеральных судов и 19 зданий судебных участков мировых судей, исполнили более 70 тысяч заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебных заседаний.

При осуществлении пропускного режима в зданиях, помещениях судов выявлено 3 813 запрещенных к проносу предметов, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья участников судебного процесса, в том числе оружие и боеприпасы.

В суды доставлено 2 187 человек, уклоняющихся от добровольной явки.

При оказании содействия органам внутренних дел судебными приставами по ОУПДС задержано 79 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, в том числе 8 лиц, находившихся в розыске за совершение тяжких преступлений.