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В 2023 году приставы Коми взыскали 7, 1 млрд рублей

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Фев 16, 2024

16 февраля на расширенном заседании коллегии Управление ФССП России по Республике Коми подвело итоги минувшего года.

Как сообщил в своем докладе главный судебный пристав региона Дмитрий Кручинкин, в 2023 году в структурные подразделения Управления для принудительного исполнения поступило 595 тыс. исполнительных документов.

Ежедневно каждый судебный пристав-исполнитель возбуждал в среднем по 10 исполнительных производств.

Всего же на исполнении находилось 932 тыс. исполнительных производств.

– Судебные приставы Коми перечислили взыскателям 7,1 млрд рублей, – отметил руководитель Управления Дмитрий Кручинкин. – В том числе 1,6 млрд – взыскание в пользу физических лиц. Эта сумма на 290 млн больше, чем в 2022 году.

Как и ранее, в 2023 году особое внимание уделялось исполнению исполнительных документов социально значимых категорий, прежде всего связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов.

В прошлом году возбуждено 9,5 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Окончено и прекращено 10,5 тыс., из них 7 тыс. окончено обращением взыскания на заработную плату и иные доходы должника, фактическим исполнением – 579.

– Мы не только обеспечили сокращение остатка неоконченных исполнительных производств, но и снизили сумму почти на 43 млн рублей. Эту тенденцию Управлению необходимо сохранить, – заявил Дмитрий Кручинкин.

В рамках исполнительного розыска в 2023 году установлено местонахождение 1 041 должника, из них 504 – должники по алиментам.

Установлено местонахождение 76 автотранспортных средств должников, 6 из них принадлежат нерадивым родителям.

В 2023 году в отношении должников возбуждено 696 уголовных дел, подавляющее большинство – 677 – в отношении неплательщиков алиментов.

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