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Предприятие в Сыктывкаре взыскало с бывшего работника жилищный заем

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Фев 15, 2024

Крупное лесопромышленное предприятие в столице Коми выдало молодому специалисту беспроцентный заем на покупку квартиры.

По условиям договора при увольнении заемщик был обязан немедленно вернуть всю сумму займа и уплатить проценты, исходя из ставки рефинансирования Банка России.

Работник уволился, но, ссылаясь на сложное материальное положение, попросил сохранить прежний порядок ежемесячных выплат. Предприятие пошло навстречу, однако платежи поступать перестали.

Не добившись результата в досудебном порядке, работодатель вышел в суд и предъявил в ОСП по Эжвинскому району г. Сыктывкара исполнительный лист о взыскании 646 тыс. рублей.

Судебный пристав установила новое место работы должника и обратила взыскание на половину заработной платы.

Все время, пока продолжалась выплата долга взыскателю, движение средств по банковским счетам должника находилось под контролем пристава.

Исполнительное производство окончено. Обращение взыскания на счета и зарплату отменено. Исполнительский сбор перечислен в федеральный бюджет.

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