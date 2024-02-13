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Бухгалтер в Сыктывкаре оштрафована за нарушение срока перечисления алиментов

ОтНовости Читателей

Фев 13, 2024

Трое детей сыктывкарца получили деньги от отца с опозданием – не в начале месяца, как обычно, а во второй половине.

В чем дело? Судебный пристав установила, что бухгалтер, начислив зарплату, не вовремя отправила алименты на депозитный счет ОСП по г. Сыктывкару № 2.

Выход бухгалтера за рамки трехдневного срока, установленного приставом для перечисления алиментных средств, является административным правонарушением, предусмотренным ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве).

Врио старшего судебного пристава постановил признать должностное лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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