В Инте покупатель взыскал с продавца стоимость автомобиля

В Отделении судебных приставов по Инте окончено исполнительное производство о взыскании с продавца 365 тыс. рублей, которые покупатель заплатил ему за Ford Focus.

Дело в том, что после заключения договора купли-продажи, в момент регистрации автомобиля в ГИБДД выяснилось, что иномарка арестована в рамках исполнительного производства. Судебные приставы изъяли ее и реализовали в счет погашения долга, а продавец-должник был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении арестованного имущества.

Покупатель, оставшийся без машины и без денег, обратился в суд, который встал на его сторону.

Для взыскания суммы, уплаченной за иномарку, судебный пристав приняла комплекс принудительных мер – запретила регистрационные действия с автомобилем ВАЗ 21093 и недвижимостью, принадлежащими должнику, обратила взыскание на счета.

Основным источником выплаты долга стала заработная плата.

Судебные приставы Коми рекомендуют перед крупной покупкой ввести данные продавца в Банк данных исполнительных производств.

Если продавец числится в реестре должников, высока вероятность, что судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия с имуществом или оно арестовано.