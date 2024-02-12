Новости читателей

В Инте покупатель взыскал с продавца стоимость автомобиля

ОтНовости Читателей

Фев 12, 2024

В Отделении судебных приставов по Инте окончено исполнительное производство о взыскании с продавца 365 тыс. рублей, которые покупатель заплатил ему за Ford Focus.

Дело в том, что после заключения договора купли-продажи, в момент регистрации автомобиля в ГИБДД выяснилось, что иномарка арестована в рамках исполнительного производства. Судебные приставы изъяли ее и реализовали в счет погашения долга, а продавец-должник был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении арестованного имущества.

Покупатель, оставшийся без машины и без денег, обратился в суд, который встал на его сторону.

Для взыскания суммы, уплаченной за иномарку, судебный пристав приняла комплекс принудительных мер – запретила регистрационные действия с автомобилем ВАЗ 21093 и недвижимостью, принадлежащими должнику, обратила взыскание на счета.

Основным источником выплаты долга стала заработная плата.

Судебные приставы Коми рекомендуют перед крупной покупкой ввести данные продавца в Банк данных исполнительных производств.

Если продавец числится в реестре должников, высока вероятность, что судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия с имуществом или оно арестовано.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Завод в Сыктывкаре компенсировал моральный вред дочери погибшего работника

Фев 8, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

После ареста квартиры сыктывкарец выплатил крупный долг

Фев 7, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Робот-коллектор и сообщения на Госуслугах: узаконены новые способы общения профессиональных взыскателей и должников

Фев 2, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Инте покупатель взыскал с продавца стоимость автомобиля

Фев 12, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Известия Сыктывкар

iZ НОВОСТИ – 9 ФЕВРАЛЯ 2024

Фев 12, 2024 Известия Сыктывкар 0 Comments
Известия Сыктывкар

iZ ЧП – 9 ФЕВРАЛЯ 2024

Фев 12, 2024 Известия Сыктывкар 0 Comments
Известия Сыктывкар

iZ ЖИЗНИ – ПИЛОТ ВЕРТОЛЁТА

Фев 12, 2024 Известия Сыктывкар 0 Comments