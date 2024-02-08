Завод в Сыктывкаре компенсировал моральный вред дочери погибшего работника

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара окончено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в пользу дочери погибшего работника завода.

Суд учел, что причиной несчастного случая явилось нарушение трудовой и производственной дисциплины самим станочником-распиловщиком, а также добровольно произведенные работодателем выплаты семье. Поэтому заявленный размер компенсации был уменьшен с 2,2 млн до 600 тыс. рублей.

Судебный пристав предупредила руководителя предприятия-должника об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора в случае просрочки выплаты.

За день до истечения установленного приставом срока вся сумма была перечислена на депозит службы.

Деньги немедленно направлены взыскателю.