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После ареста квартиры сыктывкарец выплатил крупный долг

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Фев 7, 2024

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 велось сводное исполнительное производство о взыскании 890 тыс. рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Должник, которому предъявила счет управляющая компания, – один из владельцев квартиры в спальном районе столицы Коми, где сейчас живут его бывшая супруга с ребенком.

Судебный пристав установила имущественное положение должника и обратила взыскание на его счета в банках, вынесла запрет на регистрационные действия с мотоциклом, автомобилем, дачным участком и второй квартирой.

Так как долг не был погашен, пристав выехала по месту фактического проживания должника для составления акта описи и ареста этой квартиры.

Чтобы не лишиться имущества, мужчина немедленно оплатил всю задолженность за услуги ЖКХ и исполнительский сбор – более 62 тыс. рублей.

Исполнительное производство окончено. Ограничения и запреты отменены.

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