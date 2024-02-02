Робот-коллектор и сообщения на Госуслугах: узаконены новые способы общения профессиональных взыскателей и должников

Федеральный закон от 04.08.2023 № 467-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…», который вступил в силу 1 февраля 2024 года, предусматривает новые способы взаимодействия с должниками.

Теперь с гражданами может вести диалог робот-коллектор. Специальная программа — автоматизированный интеллектуальный агент — не требует личного участия представителя организации. Такой способ общения приравнивается к непосредственному взаимодействию с должником, и на робота-коллектора распространяются временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством.

Переговоры с использованием автоматизированного интеллектуального агента должны записываться. Кроме того, алгоритм использования робота-коллектора должен предусматривать возможность переключения на сотрудника организации.

Еще один новый способ взаимодействия с гражданами — направление сообщений должникам через портал Госуслуг. Этот способ приравнивается к электронным сообщениям. Для такого порядка общения потребуется, чтобы программное обеспечение коллекторской или микрофинансовой организации было подключено к порталу Госуслуг. Также необходимо, чтобы должник подтвердил свое согласие на получение сообщений в личном кабинете на портале Госуслуг.

Существуют ограничения электронного взаимодействия: в течение календарного месяца можно направлять через портал Госуслуг не более двух сообщений по одному обязательству.

Дополнительным способом взаимодействия стало направление гражданам письменной корреспонденции, доставляемой по месту жительства или месту пребывания должника почтой, курьером или специальными курьерскими службами без непосредственного взаимодействия с ним.

Федеральный закон уточняет отдельные правила взаимодействия с должником по вопросам возврата просроченной задолженности. Например, порядок определения периода, в течение которого исчисляются количественные ограничения взаимодействия: в течение календарной недели или календарного месяца. Также определяется порядок взаимодействия с представителем должника, которым может выступать только адвокат.

Новый закон устанавливает право ФССП России по ограничению профессиональной коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации использовать один или несколько способов взаимодействия в виде личных встреч, телефонных переговоров, использования автоматизированного интеллектуального агента, электронных сообщений.

Такое решение будет приниматься должностными лицами службы по результатам контрольного (надзорного) мероприятия в случае выявления грубого нарушения или систематических нарушений законодательства Российской Федерации.