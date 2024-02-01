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В Ухте должник спас свой «Лексус» от продажи

ОтНовости Читателей

Фев 1, 2024

На улице Ухты «Лексус» помял «Ниссан» на 135 тыс. рублей. Вместе с судебными расходами сумма взыскания приблизилась к 150 тыс. рублей. Виновник аварии добровольно не расплатился, поэтому исполнительные документы были переданы в органы принудительного исполнения.

Судебный пристав ОСП по Ухте установила, что движения средств по счетам и официального заработка у должника нет, поэтому арестовала тот самый «Лексус», назначила ответственным хранителем владельца  и привлекла оценщика для определения рыночной стоимости автомобиля.

Когда дело дошло до передачи имущества на торги, иномарки на месте не оказалось.

Исполнительный розыск дал результат. Приставы блокировали «Лексус», вызвали эвакуатор и пригласили взыскателя, который был готов взять арестованное имущество на ответственное хранение.

Перевозить авто во двор взыскателя и тем более продавать его не пришлось: должник полностью погасил задолженность перед пострадавшей в ДТП стороной, а также выплатил исполнительский сбор и возместил расходы службы судебных приставов на оплату услуг оценщика.

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