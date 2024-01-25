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Главный судебный пристав Коми и Уполномоченный по правам ребенка провели совместный личный прием

ОтНовости Читателей

Янв 25, 2024

Еженедельный личный прием главного судебного пристава Республики Коми, посвященный взысканию алиментов, востребован. Поделиться проблемами, попросить содействия к Дмитрию Кручинкину приходят не только взыскатели, но и должники.

Сегодня к руководителю Управления присоединилась детский омбудсмен. Тема алиментов Та-тьяне Козловой близка: матери и отцы, которые вынуждены поднимать детей без финансовой поддержки второго родителя, часто обращаются именно к ней.

Ситуации, в которых оказываются граждане, нетривиальны. Так, один из сегодняшних визите-ров числится должником по алиментам, хотя с момента вынесения судебного решения – все 10 лет – исправно отправлял бывшей жене денежные переводы.

В большинстве случаев здесь и сейчас – во время личного приема – узел не разрубить. Но все обращения граждан регистрируются, главный судебный пристав дает поручения сотрудникам и берет их исполнение под личный контроль.

У Татьяны Козловой своя миссия. Всякий раз она призывает бывших супругов не прерывать пусть тонкую, но связь друг с другом – во благо детей, которым нужны оба родителя.

От Новости Читателей

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