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Усинские вахтовики взыскали зарплату с буровой компании

ОтНовости Читателей

Фев 27, 2024

В Отделении судебных приставов по г. Усинску окончено 197 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 11,8 млн рублей.

Должник – признанная банкротом буровая компания, в отношении нее открыто конкурсное производство.

Взыскатели – вахтовики из разных регионов страны, которым работодатель оставался должен от нескольких тысяч до полумиллиона рублей.

Возбудив исполнительные производства, судебный пристав контролировала действия конкурсного управляющего, направленные на выплату долгов работникам-кредиторам, до тех пор, пока не получила платежные документы, подтверждающие перечисление средств.

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