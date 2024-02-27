Усинские вахтовики взыскали зарплату с буровой компании

В Отделении судебных приставов по г. Усинску окончено 197 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 11,8 млн рублей.

Должник – признанная банкротом буровая компания, в отношении нее открыто конкурсное производство.

Взыскатели – вахтовики из разных регионов страны, которым работодатель оставался должен от нескольких тысяч до полумиллиона рублей.

Возбудив исполнительные производства, судебный пристав контролировала действия конкурсного управляющего, направленные на выплату долгов работникам-кредиторам, до тех пор, пока не получила платежные документы, подтверждающие перечисление средств.