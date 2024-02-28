Сыктывкарец не допустил продажу автомобиля на торгах

Житель Сыктывкара взял в долг у банка 260 тыс. рублей под залог автомобиля Volkswagen Polo, но нарушил условия кредитного договора.

После судебного процесса банк предъявил в службу судебных приставов исполнительные листы о взыскании задолженности по кредиту в размере 118 тыс. рублей и продаже иномарки с публичных торгов.

Судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 1 арестовала Volkswagen, передала на ответственное хранение взыскателю и начала подготовку к реализации арестованного имущества.

Впрочем, дело не дошло даже до оценки. Чтобы вернуть автомобиль, должник погасил задолженность перед кредитором, о чем немедленно проинформировал пристава.

Арест с автомобиля снят. Volkswagen возвращен владельцу.

Взыскание исполнительского сбора, который является штрафом за просрочку исполнения требований исполнительного документа, выделено в отдельное исполнительное производство.