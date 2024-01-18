Приставы Коми приглашают СМИ к участию в конкурсе

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми объявляет о начале первого регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации в 2024 году.

Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучший материал в печатном издании», «Лучший материал в интернет-СМИ», «Лучший фоторепортаж» и «Лучший проект в социальных медиа».

Заявки на участие оформляются в произвольной форме с указанием Ф. И. О автора, места работы и должности, названия конкурсной работы, номинации, адреса электронной почты и контактного телефона. К заявке прилагается конкурсная работа.

Все материалы на конкурс направляются в электронном виде.

При определении победителей учитываются оригинальность подачи материала, актуальность и полнота раскрытия выбранной темы, владение специальной терминологией, качество аудио- и видеоряда и так далее.

Материалы на первый этап конкурса принимаются до 30 сентября 2024 года в УФССП России по Республике Коми по электронной почте press@r11.fssp.gov.ru c пометкой «Конкурс СМИ».

Свои работы можно принести лично или направить на адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 110 с пометкой «Конкурс СМИ».

Второй — всероссийский — этап проводит центральный аппарат ФССП России.

Поощрение и награждение участников обоих этапов будет приурочено ко Дню Российской печати, который отмечается 13 января.