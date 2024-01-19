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Общественный совет при УФССП России по Коми сверстал план на год

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Янв 19, 2024

Январское заседание Общественного совета при Управлении ФССП России по Республике Коми было посвящено подведению итогов прошлого года и планам на нынешний.

По общему мнению общественников и сотрудников службы, обновление состава совещательно-консультативного органа пошло на пользу – взаимодействие сторон стало более активным. Члены Общественного совета и его председатель Елена Вирзум снова рядом с приставами и в будни, и в праздники.

В наступившем году решено темп не снижать. В плане работы – 14 пунктов.

Предполагается, например, что «народные эксперты» будут вникать в тонкости реагирования службы на обращения граждан и в практику исполнения судебных решений, связанных с воспитанием детей, участвовать в работе аттестационных и конкурсных комиссий Управления и профориентационной деятельности.

На следующем заседании – в феврале – общественники по традиции первыми познакомятся с докладом главного судебного пристава региона о деятельности УФССП России по Республики Коми в 2023 году и задачах на 2024 год, который готовится к заседанию коллегии ведомства.

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