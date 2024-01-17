Ликвидное имущество: в Сыктывкаре пристав арестовал Mercedes-Benz

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 ведутся два исполнительных производства о взыскании с жительницы столицы Коми в пользу банков 1 млн 400 тыс. рублей.

В срок, установленный для добровольного исполнения требований, долги не были погашены, поэтому судебный пристав потребовал у должницы предоставить ее Mercedes-Benz для составления акта описи и ареста.

Так как требование было проигнорировано, благодаря межведомственному взаимодействию сотрудник службы установил фактический адрес сыктывкарки и место парковки автомобиля.

Иномарка арестована без права пользования, кроме того, за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя в отношении гражданки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ.

Если в течение 10 дней должница не урегулирует отношения с кредиторами, пристав привлечет оценщика для определения рыночной стоимости иномарки.