В Троицко-Печорском районе конфискованы браконьерские снасти

Троицко-Печорский – район рыбаков. Их кормилица – великая северная река Печора. Испокон веков она обеспечивает жителей прибрежных сел и деревень богатым разнообразием рыбы – от язя и щуки до нельмы и семги.

Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, чревато не только штрафом. Браконьеры могут лишиться лодок и снастей.

Свежий пример: в Отделении судебных приставов по Троицко-Печорскому району окончено пять исполнительных производств о конфискации орудий совершения административного правонарушения.

«Барракуда», «Финка», ставные сети кустарного производства, зимняя удочка, изъятые рыбоохраной у рыбаков в ходе рейдов, переданы приставом в региональное управление Росимущества, которое определит дальнейшую судьбу снастей.