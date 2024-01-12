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В Ухте виновница ДТП компенсировала ребенку моральный вред

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Янв 12, 2024

В Отделении судебных приставов по г. Ухте окончено исполнительное производство о взыскании 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Должница, будучи за рулем своего автомобиля, сбила на нерегулируемом пешеходном переходе первоклассника, который получил серьезную травму ноги.

Суд учел, что виновница ДТП добровольно выплатила семье потерпевшего ребенка 200 тыс. рублей, и выдал исполнительный лист еще на 600 тыс. рублей.

Возбудив исполнительное производство, в обеспечительных целях судебный пристав запретил регистрационные действия с автомобилем Kia и арестовал банковские счета.

Заинтересованная в скорейшем окончании исполнительного производства, должница на личном приеме в Отделении судебных приставов внесла 300 тыс. рублей наличными и подала заявление о списании второй половины суммы с арестованного счета в срок, установленный для добровольного исполнения требований.

Средства немедленно направлены взыскателю.

От Новости Читателей

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