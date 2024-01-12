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В Сыктывкаре сокращенный работник автосалона получил за прогул 1,2 млн

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Янв 12, 2024

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 окончено исполнительное производство о взыскании 1,2 млн рублей в пользу бывшего начальника отдела продаж одного из автосалонов.

Перечисленная взыскателю сумма – это средний заработок  за 234 дня вынужденного прогула, который, как установил суд, случился по вине работодателя-индивидуального предпринимателя.

Дело в том, что работник, уволенный в связи с сокращением штата, является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, и поэтому до окончания своих полномочий не может быть уволен по инициативе работодателя, о чем последнему было известно.

Судебный пристав ограничила выезд должника за пределы Российской Федерации, наложила запрет на регистрационные действия с недвижимостью, обратила взыскание на счета.

В результате принудительных мер задолженность перед бывшим работником погашена.

Из-за несвоевременного исполнения требований должнику пришлось выплатить 85 тыс. рублей в качестве исполнительского сбора, который направлен в федеральный бюджет.

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