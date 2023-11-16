Судебные приставы Коми примут участие во Всероссийском дне правовой помощи детям

20 ноября 2023 года в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми и отделениях судебных приставов в городах и районных центрах состоится День открытых дверей.

С 10:00 до 12:00 граждане могут получить консультации по вопросам принуди-тельного исполнения требований исполнительных документов, затрагивающих интересы детей, у начальников профильных отделов аппарата Управления (г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 110) и у начальников отделений – старших судебных приставов (адреса отделений размещены в рубрике Контакты на сайте Управления https://r11.fssp.gov.ru/kontakty_fssp).

Сторонам исполнительного производства необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность, представителям – документы, подтверждающие полномочия.

В это же время – с 10:00 до 12:00 – в аппарате Управления будет работать тематическая горячая линия. Вопросы, связанные с правовой помощью детям, которая входит в компетенцию службы судебных приставов, можно задать по телефонам (8212) 28-74-80 и 28-74-78.