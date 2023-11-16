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Пристав в Ухте взыскала с управляющей компании долги перед уборщицей

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Ноя 16, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Ухте окончено исполнительное производство о взыскании с управляющей компании 157 тыс. рублей в пользу уборщицы подъездов многоквартирных домов.

Взысканию компенсаций за неиспользованный отпуск и морального вреда предшествовало установление факта трудовых отношений, которого в судах первой и второй инстанции добиться не удалось. На сторону работницы, заключавшей с работодателем договоры гражданско-правового характера, встала коллегия по гражданским делам Верховного суда Коми.

Судебный пристав включила новое исполнительное производство, возбужденное в отношении управляющей компании, в состав сводного. Задолженность перед работницей списана со счетов юридического лица.

Трудовые права ухтинки восстановлены.

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