В Воркуте должник по алиментам провел 15 суток под арестом

17-летний сын воркутинца от первого брака живет со своей матерью, 14-летний сын от второго брака – в детском доме. И оба не получают от отца должной материальной по-мощи. Общая задолженность по алиментам превысила полмиллиона рублей.

Неуплата без уважительной причины средств на содержание детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства является административным правонарушением. Судебный пристав ОСП по г. Воркуте подготовила необходимые материалы для передачи в суд, но обеспечить явку на заседание самого должника оказалось не так просто.

По требованию пристава мужчина не являлся, приставы по ОУПДС, которым неоднократно поручался привод, застать его дома не могли, в телефонном разговоре гражданин утверждал, что работает вахтами за пределами города.

Конец игре в прятки положили смекалка и выдержка пристава. Отметив 45-летие, должник явился за новым паспортом в МФЦ, откуда и был препровожден в суд.

Рассмотрев административное дело, судья назначил наказание в виде 15 суток ареста.

После выхода на свободу мужчина немедленно перечислил детям 25 тыс. рублей.

Гражданин предупрежден, что дальнейшее уклонение от уплаты алиментов чревато уголовным наказанием.