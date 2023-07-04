Коми предприятие компенсировало моральный вред родственникам погибших в резонансном ДТП

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено два исполнительных производства о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери и дочери пассажиров автобуса, попавших в смертельное ДТП.

Должник — предприятие лесопромышленного комплекса, которое понесло ответственность за действия своего работника. Во время сильного снегопада водитель большегруза экстренно затормозил, полуприцеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с рейсовым ПАЗом. В результате шестеро пассажиров погибли, девять получили травмы.

Двое родственников погибших одновременно предъявили в службу решения суда о взыскании с работодателя виновника аварии полутора миллионов и 900 тысяч рублей.

Так как долг перед взыскателями не был погашен в срок, отведенный для добровольного исполнения требований, судебные приставы обратили взыскание на счета предприятия, арестовали автобус Mercedes-Benz и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора.

Благодаря принудительным мерам моральный вред компенсирован, исполнительский сбор направлен в бюджет.