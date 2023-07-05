Новости читателей

дебные приставы Сыктывкара обратили в доход государства недвижимость бывшего министра

ОтНовости Читателей

Июл 5, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство об обращении в доход государства половины доли в праве собственности на земельный участок площадью почти 700 кв. м и жилое помещение площадью 154 кв. м.

Как было доказано в суде, земля и квартира в столице Коми приобретены бывшим министром внутренних дел Республики Коми за счет денежных средств, полученных преступным путем, и оформлены на номинального покупателя.

Во исполнение решения суда судебный пристав передала недвижимость в распоряжение государственного органа, который занимается продажей арестованного и конфискованного имущества.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Коми предприятие компенсировало моральный вред родственникам погибших в резонансном ДТП

Июл 4, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

Коллекторы на пороге: судебные приставы Коми разъясняют порядок действий

Июл 3, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

Сыктывкарец оплатил 60 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

Июн 30, 2023 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

дебные приставы Сыктывкара обратили в доход государства недвижимость бывшего министра

Июл 5, 2023 Новости Читателей
Юрган

В Литературном музее И.А. Куратова прошёл юбилейный творческий вечер поэта Надежды Мирошниченко

Июл 5, 2023 Юрган
Юрган

В рейтинге регионов по качеству дорог Коми далеко не на последнем месте

Июл 5, 2023 Юрган
Юрган

ХК «Строитель Сыктывкар» приступил к тренировкам на поле республиканского стадиона

Июл 5, 2023 Юрган