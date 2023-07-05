дебные приставы Сыктывкара обратили в доход государства недвижимость бывшего министра

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство об обращении в доход государства половины доли в праве собственности на земельный участок площадью почти 700 кв. м и жилое помещение площадью 154 кв. м.

Как было доказано в суде, земля и квартира в столице Коми приобретены бывшим министром внутренних дел Республики Коми за счет денежных средств, полученных преступным путем, и оформлены на номинального покупателя.

Во исполнение решения суда судебный пристав передала недвижимость в распоряжение государственного органа, который занимается продажей арестованного и конфискованного имущества.