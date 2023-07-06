С бывшего главного лесничего Усть-Кулома взыскано 3 млн за коррупционные преступления

Судебный пристав Межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми взыскала в пользу государства 2 млн 500 тыс. рублей штрафа и конфисковала 553 тыс. рублей у должника, который отбывает наказание за получение взяток.

Бывший главный лесничий Усть-Куломского района содействовал предпринимателям в получении удобных лесных участков, не проводил лично и не инициировал проведение подчиненными проверок соблюдения технологии разработки лесосек, за что получил более полумиллиона рублей в качестве вознаграждения.

Наличные, изъятые у мздоимца, и деньги, хранившиеся на его счетах в банках, были арестованы судом для обеспечения исполнения приговора в части конфискации имущества и дополнительного наказания в виде штрафа.

Судебный пристав обратилась в суд за снятием ареста, изъяла наличные в следственных органах, где они хранились, вынесла постановления об обращении взыскания на счета, после чего банки перечислили на депозитный счет необходимую сумму.

Решение суда о материальном наказании взяточника исполнено.