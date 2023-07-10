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Сыктывкарка в рассрочку расплатилась с соседкой за залитую квартиру

ОтНовости Читателей

Июл 10, 2023

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара окончено исполнительное производство о взыскании 210 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры.

Причиной аварии стало повреждение врезки на стояке холодной воды во время ремонта у соседки сверху. В итоге в квартире взыскателя пострадали натяжные потолки, обои, двери, полы.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав установила имущественное положение должника и наложила запрет на регистрационные действия с недвижимостью и автомобилем Nissan Almera, а также обратила взыскание на счета в банках и заработную плату.

Через три месяца, когда некоторая часть долга была погашена, в связи со сложным материальным положением должник обратилась в суд за рассрочкой исполнения требований исполнительного документа и получила ее. Ежемесячный платеж был определен в размере 10 тыс. рублей, пристав контролировала регулярность перечислений.

Так как долг был выплачен за пределами срока, установленного приставом для добровольного исполнения требований, должнику придется выплатить исполнительский сбор — 7 % от взысканной суммы.

От Новости Читателей

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