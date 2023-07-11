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В Ухте пристав восстановила нарушенные права уволенного работника

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Июл 11, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Ухте окончено исполнительное производство о взыскании задолженности по заработной плате и компенсаций на сумму 540 тыс. рублей.

Взыскатель — бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося арендой и лизингом воздушных судов и авиационного оборудования, который не был уведомлен о прекращении с ним трудовых отношений и при увольнении не получил окончательный расчет.

Судебный пристав предупредила работодателя об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и потребовала предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО. Должник проигнорировал требование, за что понес административное наказание по ч. 1 ст. 17.14 (Нарушение законодательства об исполнительном производстве) в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Задолженность перед взыскателем списана со счета юридического лица. Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.

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