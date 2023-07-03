Коллекторы на пороге: судебные приставы Коми разъясняют порядок действий

Коллекторы осуществляют действия, направленные на возврат просроченной задолженности физических лиц. Они представляют интересы кредиторов и могут выполнять разовые поручения или сотрудничать с кредитной организацией на постоянной основе.

Сотрудники коллекторских агентств самостоятельно работают с должниками на стадии досудебного разбирательства, а после предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов представляют сторону взыскателей.

При наличии доверенности от взыскателя коллекторы вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, участвовать в совершении исполнительных действий, предоставлять судебному приставу-исполнителю сведения об имущественном положении должника.

Обращаем ваше внимание, что принудительное исполнение судебных актов, актов других уполномоченных органов и должностных лиц в обязанности коллекторов не входит. В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» это прерогатива исключительно Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов.

Другими словами, сотрудники коллекторских агентств не вправе применять к должнику меры принудительного исполнения и совершать какие-либо исполнительные действия, установленные законодательством об исполнительном производстве.

При появлении коллекторов на пороге Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми рекомендует гражданам попросить их представиться, назвать должность, название коллекторского агентства и контактные данные. Предоставленную информацию необходимо проверить. Также необходимо получить в банке подтверждение, что долг действительно передан этому коллекторскому агентству.

Если коллекторы угрожают штрафными санкциями, описью имущества или другими принудительными мерами, необходимо помнить, что все это возможно только после вступления в силу решения суда о взыскании задолженности и сделать это могут только судебные приставы в рамках исполнительного производства.

Угрозы в адрес должника и его близких являются нарушением закона и влекут как административную (по ст. 14.57 КоАП РФ), так и уголовную (по ст. 163 УК РФ) ответственность.

В случае угрозы жизни и здоровью необходимо обратиться в органы полиции, в случае нарушений требований, установленных Федеральным законом 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – в УФССП России по Республике Коми.

В случае нарушения прав кредитором или профессиональным коллектором граждане могут обратиться в Управление одним из следующих способов:

– посредством письменного обращения или в ходе личного приема по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110

– через интернет-приемную на официальном сайте: r11.fssp.gov.ru.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми напоминает, что у жителей региона есть возможность получить актуальную информацию о наличии либо отсутствии задолженности по исполнительным производствам на официальном сайте Управления в сервисе «Банк данных исполнительных производств», а также по телефону горячей линии 8 (8212) 28-79-86.