Сыктывкарец оплатил 60 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

45-летний сыктывкарец в дороге торопится: большая часть из шести десятков штрафов ГИБДД — за превышение скорости. Но когда дело доходит до оплаты, мужчина становится невероятно медлительным, поэтому кроме самого штрафа, судебный пристав обязан взыскать с него исполнительский сбор.

Напомним, что исполнительский сбор – санкция за просрочку платежа по исполнительному производству – составляет 7 % от взыскиваемой суммы, но не менее одной тысячи рублей. То есть штраф в размере 500 рублей фактически утраивается.

Не оплачивая штрафы вовремя, должник, о котором идет речь, существенно увеличил сумму долга: к 30 тысячам рублей добавились еще 58 тысяч.

Так как обращение взыскания на счета, запрет на регистрационные действия с автомобилем результата не дали, судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 1 арестовал «Ладу» и вынес постановление о назначении оценщика.

Должнику стало очевидно, что тянуть далее нельзя. Чтобы не остаться без транспортного средства, он оплатил все штрафы и исполнительский сбор.