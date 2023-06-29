Заместитель главного судебного пристава Коми ответила на вопросы должников и взыскателей

Заместитель руководителя УФССП России по Республике Коми, майор внутренней службы Ирина Тропникова приняла участие в прямой линии, организованной Общественной приемной главы региона.

Среди обратившихся по телефону — должники и взыскатели из Усинска, Сыктывкара, Сысольского района, которые задавали вопросы о взыскании алиментов, административных штрафов, исполнении требований неимущественного характера.

Один из заявителей, житель Вуктыла, не является стороной исполнительного производства. В этой связи молодой человек, как третье лицо, не может получить в службе интересующую его информацию. Между тем, поднятая тема — о пересчете платы за теплоэнергию — имеет общественный интерес. Заместитель главного судебного пристава Республики Коми и сотрудники Общественной приемной главы предложили вуктыльцу не противоречащие законодательству варианты решения проблемы.

Ирина Тропникова напомнила жителям республики, что задать вопросы, входящие в компетенцию службы судебных приставов, можно в будни по телефону в Сыктывкаре 8 (8212) 28-79-86.

Время работы группы телефонного обслуживания: понедельник-четверг – 09:00-17:00, пятница — 09:00-15:30. Перерыв на обед — 13:00-14:00.