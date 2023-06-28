Судебные приставы Сыктывкара сделали заявку на зеленые береты

В соответствии с Положением о специальной подготовке в Федеральной службе судебных приставов ежегодно проводятся квалификационные испытания на право ношения зеленого берета. Принять в них участие может любой сотрудник, прослуживший не менее года, обучившийся по Программе первоначальной специальной подготовки и не имеющий дисциплинарных взысканий.

Зеленый берет является символом профессионального мастерства, право его ношения является почетным и престижным. Сотрудникам, прошедшим квалификационные испытания, присваивается квалификационное звание «Мастер».

В этом году в Сыктывкаре в предварительных испытаниях приняли участие трое судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В присутствии крапового берета из Росгвардии наши коллеги демонстрировали физическую и огневую подготовку.

Испытания такого рода – одно из направлений развития службы, которое входит в перечень приоритетных задач, способствующих, в частности, укреплению ведомственных традиций и сотрудничеству с федеральными органами исполнительной власти.