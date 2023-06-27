УФССП России по Коми представило вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Сотрудники отдела государственной службы и кадров Управления ФССП России по Республике Коми приняли участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который был организован в Сыктывкаре на базе Торгово-промышленной палаты региона.

У стенда службы соискатели получали подробную информацию о направлениях деятельности судебных приставов и требованиях, предъявляемых к кандидатам.

Напомним требования к кандидатам:

• гражданство Российской Федерации;

• возраст не моложе 18 лет и не старше 40 лет (при отсутствии специального (воинского) звания);

• наличие образования в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям в органах принудительного исполнения;

• для кандидатов на должности среднего и младшего начальствующего состава (кроме должностей ведущего судебного пристава-исполнителя, ведущего дознавателя, старшего смены на объекте – судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов) требования к стажу службы в органах принудительного исполнения или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются;

• отсутствие судимости и привлечения к административной ответственности.

Адрес отдела госслужбы и кадров Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110, каб. 112.

Телефон для справок — 8 (8212) 28-74-75.